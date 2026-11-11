العقيدي في «سبيتار».. علاج وتأهيل 4 أسابيع

بدأ الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، الثلاثاء، برنامجه العلاجي والتأهيلي في مركز «سبيتار» في الدوحة العاصمة القطرية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن برنامج العقيدي، يستمر مدة زمنية تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، يجري خلالها تأهيلًا لمدة 3 ساعات يوميًا، على أن يخضع بعد هذه الفترة لتقييم من قبل الطبيب من أجل تحديد ما إذا كان بإمكانه العودة أو استكمال مراحل التأهيل.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي في المنتخب السعودي، اطلع على برنامج العقيدي، مستمرًا في المتابعة، حتى نهاية البرنامج، وفق تنسيق مع نظيره الطبي في النادي.

وأجرى العقيدي 16 أكتوبر الماضي عملية جراحية في موضع إصابته بمرفق اليد، في لندن العاصمة البريطانية، وذلك بعد إصابته التي تعرض لها على أرضية ملعب «الإنماء» إثر محاولة إبعاد كرة عرضية خلال مواجهة المنتخب الكويتي في مباراة الافتتاح الرسمي لـ «خليجي 27» في 23 سبتمبر الماضي، ما اضطر الجهاز الفني إلى إخراجه في تبديلٍ اضطراري تاركًا مكانه لمحمد العويس الذي توج بعدها بجائزة أفضل حارس في البطولة.

ويغيب العقيدي عن المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي، الجاري حاليًا في الدوحة، ضمن أيام «فيفا» الدولية، نظير الإصابة التي تعرض لها مع الأخضر.