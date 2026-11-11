قبل إيطاليا.. مبابي يغيب عن التدريبات

غاب كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية مع زملائه، نتيجة الإصابة، وفقًا لما أعلنه منتخب «الديوك»، الأربعاء.

ويستعد «الزرق» لمواجهة منتخب إيطاليا، الجمعة، في ميلانو ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ولم يقدّم الطاقم التدريبي للمنتخب الفرنسي أي تفاصيل إضافية حول الحالة البدنية لمهاجم ريال مدريد الإسباني.

ويشهد هذا التجمع عودة مبابي إلى صفوف أبطال العالم 1998 و2018، بعدما غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفرنسا بسبب الإصابة.

وكان مبابي، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، قد سجل هدف الفوز أمام تركيا 1ـ0 في سبتمبر الماضي، وكانت المباراة الأولى التي قاد فيها زين الدين زيدان المنتخب مدربًا خلفًا لديدييه ديشامب.

واضطر حينها مبابي لمغادرة الملعب بسبب آلام في ركبته اليسرى، ما أدى إلى غيابه عن المباريات الثلاث التالية.