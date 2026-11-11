الرئيسية / الصورة .. قصة

تأهب إنجليزي

2026.11.11 | 04:29 pm
أجرى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأربعاء تدريبه الرئيس في مركز تدريب توتنام في لندن العاصمة قبل مواجهة كرواتيا، الجمعة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (رويترز)
تأهب إنجليزي

تأهب إنجليزي

تأهب إنجليزي