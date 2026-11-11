تأهب إنجليزي

أجرى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأربعاء تدريبه الرئيس في مركز تدريب توتنام في لندن العاصمة قبل مواجهة كرواتيا، الجمعة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (رويترز)