الخبراء: ليفربول يستحق جزائية أمام أرسنال

قضت لجنة من الخبراء في الدوري الإنجليزي «الأربعاء»، أن فريق ليفربول الأول لكرة القدم كان يستحق الحصول على ركلة جزاء إثر تعرض السويدي ألكسندر إيزاك لاعبه إلى عملية شد في قميصه خلال مواجهة أرسنال.

وأقدم الهولندي يوريين تيمبر، مدافع أرسنال، على شدّ قميص المهاجم السويدي خلال المباراة التي استضافها ملعب «أنفيلد» في الأول من نوفمبر، وانتهت بفوز حامل اللقب 1ـ0.

ولم يتخذ آندي مادلي، حكم المباراة، أي إجراء بشأن الواقعة، كما قرر ستيوارت أتويل حكم الفيديو ، عدم التوصية بمراجعة اللقطة.

وقد تعرض هذا القرار لانتقادات في ذلك الوقت من قبل محللين مثل جيمي كاراجر وإيان رايت، قبل أن تؤكد لجنة الحالات التحكيمية الرئيسة المكونة من خمسة أعضاء، أنه كان ينبغي احتساب ركلة جزاء.

وانتقد أربعة من أعضاء اللجنة قرار مادلي، معتبرين أن تدخل تيمبر يرقى إلى مستوى مخالفة الشد، بينما رأى ثلاثة منهم أن على أتويل التدخل، نظرًا لأن قرار مادلي كان خطأ واضحًا وجليًا.

ولم يتقدم إيزاك بأي اعتراض للحكام على أرض الملعب بشأن واقعة شد قميصه، في مباراة حُسمت لصالح أرسنال بفضل هدف سجله المهاجم الألماني كاي هافيرتس.

وفي معرض رده على سؤال بعد المباراة حول ما إذا كان ينبغي على إيزاك السقوط على أرض الملعب بعد هذا التدخل، قال الإسباني أندوني إيراولا مدرب ليفربول: «من المؤسف أن تطرح عليّ هذا السؤال، لكن بصراحة، نعم، علينا أن نقول للاعبين، اسقطوا أرضًا، لأن الحكام لن يحتسبوا المخالفة بخلاف ذلك».

وأضاف: «ثم يشتكي الحكام من سقوط اللاعبين المتكرر، لكن الحقيقة هي أنك إذا لم تسقط، فلن تُحتسب المخالفة، وبعدها يقولون أنتم تسقطون طوال الوقت!».

وتابع «لكني أعتقد أن ّإيزاك لاعب نزيه، فهو يحاول الوصول إلى الكرة، والجميع رأوا بوضوح تام، وفي لحظة وقوع الحدث، أن هناك عملية شد واضحة».