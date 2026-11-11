الفيحاء.. برنامج خاص يجهز بامسعود

وضع الجهاز الطبي في نادي الفيحاء برنامجًا خاصًا لأحمد بامسعود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن بامسعود يواصل برنامجه التأهيلي في عيادة النادي أثناء فترة إجازة زملائه اللاعبين التي منحها البرازيلي فابيو كاريلي خلال فترة التوقف الدولية.

ويعاني بامسعود من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مباراة الحزم ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي 22 أكتوبر الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2.

وانتقل اللاعب إلى النادي البرتقالي 3 يوليو 2025 قادمًا من الاتحاد، ولعب مع الفيحاء 12 مباراة في جميع المسابقات لم يسجل أي هدف وأسهم في صناعة هدفين.

ميدانيًا، يستأنف الفريق تدريباته، الخميس، بعد راحة استمرت ثمانية أيام، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري بعد فترة التوقف.

يحتل الفيحاء المركز 13 في سلم الترتيب برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات ومثلها خسائر.