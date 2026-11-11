بعثة العلا تطير إلى البرازيل

غادرت بعثة فريق العلا الأول لكرة قدم الصالات، إلى البرازيل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2026، التي تستضيفها مدينة باتو برانكو بولاية بارانا خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر الجاري.

ويخوض العلا منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب «المستضيف» باتو فوتسال البرازيلي، وبالما فوتسال الإسباني، إذ يستهل مشواره بمواجهة باتو فوتسال 15 نوفمبر، ويلعب أمام الفريق الإسباني 16 من الشهر ذاته، على صالة أرينا كلاوديو بيتريكوسكي.

وضمت قائمة العلا البرازيلي دييجو زوفو، قائد منتخب البرازيل المتوج بكأس العالم لكرة قدم الصالات 2024، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام ذاته، إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين.