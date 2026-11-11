اجتماع يحسم مصير كاريك مع مانشستر يونايتد

يعقد مسؤولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع المالك الشريك جيم راتكليف الأسبوع الجاري، وسط تقارير إعلامية بريطانية تفيد بأن مستقبل المدرب مايكل كاريك سيكون على رأس جدول الأعمال، في ظل البداية المخيبة للشياطين في ​الدوري.

ولم يحقق كاريك صاحب الـ45 عامًا سوى انتصار وحيد في أول عشر مباريات بالدوري خلال موسمه الكامل الأول على رأس الجهاز الفني، وهو ما أبقى مانشستر يونايتد في منطقة الهبوط وزاد الضغوط على لاعب الوسط السابق في« أولد ترافورد».

وأي قرار بإقالته سيترك أحد أكثر المناصب صعوبة وضغوطًا شاغرًا في كرة القدم الإنجليزية. فمنذ اعتزال أليكس فيرجسون 2013، أخفق يونايتد في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من تعاقب عدد من المدربين البارزين على قيادته، من بينهم لويس فان جال وجوزيه مورينيو.

ويتقدم الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتينو الذي يتولى ​حاليًا ‌تدريب ⁠منتخب الولايات ​المتحدة ⁠بعد تمديد عقده هذا العام حتى 2030، قائمة ‌أبرز المرشحين لخلافة ‌كاريك في حال رحيله.

وذكرت التقارير أن المدرب الأرجنتيني منفتح على الانتقال إلى «أولد ترافورد»، ما يجعله المرشح الأبرز لتولي المهمة إذا قرر يونايتد الاستغناء عن كاريك.

كما يبرز اسم إيدي هاو بين المرشحين ​بعد رحيله عن نيوكاسل يونايتد في نهاية الموسم ‌الماضي، كما يبرز اسم الألماني يوليان ناجلسمان الذي أصبح متاحًا بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الألماني عقب كأس العالم ⁠الصيف الماضي، ومن بين جميع الأسماء السابقة يبرز اسم الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي لتولي المنصب خصوصًا أنه يعد صاحب السجل الأكثر ثراء بالألقاب بين الأسماء المطروحة لخلافة كاريك، وهو متاح حاليًا بعد رحيله عن نابولي، الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول 2024ـ2025.