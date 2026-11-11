الأخضر الناشئ.. تاريخ حافل في المونديال

يملك المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم سجلًا تاريخيًا مميزًا في بطولة كأس العالم للناشئين.

وشارك الأخضر السعودي في ثلاث نسخ سابقة، أبرزها كانت مشاركته في النسخة التي استضافتها إسكتلندا في 1989م، وخطف من خلالها أنظار العالم عندما توّج باللقب العالمي في مباراة نهائية ملحمية، واجه فيها المنتخب الإسكتلندي المستضيف، وحاز الأفضلية في معظم دقائق المباراة، مترجمًا ذلك بانتصار مثير بركلات الترجيح «5 ـ 4» بعد التعادل «2 ـ 2»، ليسجل نفسه في صفحات تاريخ كرة القدم كأول منتخب آسيوي وعربي يحقق اللقب.

ويستعد الأخضر تحت 17 عامًا لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم تحت 17 عامًا ـ قطر 2026، لا سيما أن أول مشاركة له في المونديال العالمي جاءت في 1985م الذي استضافته الصين، وكان قد وصل إلى الدور ربع النهائي، فيما أعاد تأكيد جدارته بالحضور بين كبار منتخبات العالم مرة أخرى في مونديال كندا في 1987م، ولكن مشاركته في هذه النسخة من الكأس العالمية لم تكن بجودة سابقتها، إذ لم يستطع تجاوز دور المجموعات، إلا أنه عاد بإصرار وبشخصية مختلفة في 1989م ليحقق اللقب العالمي.

وتتطلع جماهير كرة القدم وعشاقها في السعودية لتقديم نسخة مميزة تليق بمكانة منتخبٍ سطّر اسمه في سجل أبطال المونديال، إذ يشارك هذا العام في مونديال قطر 2026 ضمن منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات «فرنسا ـ أوروجواي ـ هايتي».

يذكر أن الأخضر خاض خلال مشاركاته في كأس العالم للناشئين قبل النسخة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من «19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر » 13 مباراة، فاز في 5 منها، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مناسبتين فقط.