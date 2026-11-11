9 منتخبات تصل إلى قطر قبل المونديال

بدأت المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر بالوصول إلى الدوحة، استعدادًا للمنافسة على لقب البطولة التي تجمع 48 منتخبًا في 104 مباريات.

ووصلت حتى الآن منتخبات السعودية والكاميرون والصين وكاليدونيا الجديدة وهندوراس ونيوزيلندا وفيتنام وكوريا وكوستاريكا، على أن تتوافد بقية المنتخبات خلال الأيام المقبلة.

وتُعد هذه النسخة الثانية من خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر حتى 2029، وتلعب بالنظام الموسع الذي اعتُمد العام الماضي بمشاركة 48 منتخبًا.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات للمرة الأولى في تاريخها، هي منتخبات اليونان والجبل الأسود وموزمبيق ورومانيا وصربيا وتنزانيا وفيتنام, فيما يعود منتخب الصين إلى البطولة بعد غياب دام 21 عامًا.

ويحتضن مجمع المسابقات في «أسباير زون» مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا، ويشهد لعب ما يصل إلى ثماني مباريات يوميًا خلال دور المجموعات ودور الـ32.

وقد أثبت نظام لعب المباريات في موقع واحد نجاحه في نسخة 2025، إذ أتاح لكشافي المواهب من مختلف أنحاء العالم متابعة اللاعبين الصاعدين في موقع واحد.

يُذكر أنَّ المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات فرنسا، الأوروجواي، وهايتي، فيما ضمت قائمته 21 لاعبًا هم: عبد الله الماس، مساعد الشمري، عبد الله النخلي، جواد الهاشم، نواف الهويري، حمد الشمري، أحمد إسحاق، نايف القحطاني، مروان اليامي، عمار ميمني، زيد البوري، تميم سراج، سلطان بن مهري، عبد الرحمن المامي، عبد الله الباتلي، شامان القحطاني، عبد الله الدوسري، يحيى سعيد، سيف القارح، فارس بوشقراء، حامد آدم.