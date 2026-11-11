القادسية يبحث عن بديل بويل

بدأ نادي القادسية رحلة البحث عن بديل للإنجليزي توم بويل، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، بعدما قرر ترك منصبه بنهاية الموسم الجاري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الإدارة التنفيذية في النادي الشرقي تسعى للتعاقد مع كفاءة دولية جديدة خلفًا للإنجليزي بويل من أجل استكمال خطتها الطموحة في تطوير الاستثمارات الرياضية.

وكان القادسية تعاقد رسميًا مع توم بويل في 30 ديسمبر 2024، قادمًا من مجموعة سيتي لكرة القدم «المجموعة المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي»، بهدف قيادة العمليات التجارية والشراكات وإدارة الحقوق التسويقية للنادي.

ويمتلك بويل خبرة عريضة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال الإدارة الرياضية والتسويق الدولي، حيث شغل سابقًا منصب نائب رئيس الشراكات العالمية والتسويق والعمليات في مانشستر سيتي، إلى جانب مشاركته في إدارة الجوانب التجارية لفعاليات كبرى، مثل دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والألعاب الأولمبية، وكأس العالم للكريكيت.