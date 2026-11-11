شباب الهلال يعالجون مشكلة إنزاجي

يستعين الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعدد من لاعبي فريق تحت 21 عامًا لإكمال النصاب العددي في الحصص التدريبية، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويفتقد «الأزرق»، خلال فترة التوقف الجارية، لجهود 14 لاعبًا استدعتهم منتخباتهم، بواقع 6 أجانب و8 سعوديين. وتعود تدريباته السبت، في الرياض، بعد انتهاء إجازة لمدة 10 أيام أقرّها إنزاجي.

وبسبب الاستدعاءات الدولية، يواجه الفريق نقصًا عدديًا، سيضطر معه الجهاز الفني إلى تصعيد عناصر من فريق درجة الشباب لإكمال عدد اللاعبين المطلوب في التدريبات، التي تشهد غالبًا إجراء مناورات بين فريقين.

ومما يزيد النقص معاناة ثلاثة لاعبين من الإصابات، هم الجناح سالم الدوسري، والجناح الفرنسي سايمون بوابري، والمهاجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وبعد انتهاء التوقف، المخصص لمباريات المنتخبات حول العالم، يواجه الهلال نيفتشي فرغانة الأوزبكي، في 23 نوفمبر الجاري، ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة. بعدها، يعود إلى المنافسات المحلية، بملاقاة الاتفاق، في 28 من الشهر ذاته، لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وانضم ثمانية لاعبين هلاليين إلى المنتخب السعودي الأول، الذي يخوض معسكرًا تدريبيًا في الدوحة، هم محمد العويس، محمد محزري، حسان تمبكتي، متعب الحربي، علي لاجامي، محمد كنو، ناصر الدوسري، وسلطان مندش. ومن الأجانب، استدُعِيَ دوليًا المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيز، الهولندي كريسينسيو سمرفيل، والتركي يوسف أكتشيتشيك.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 30 نقطة، ويحتل وصافة مجموعة الغرب الآسيوية، بتسع نقاط.