أبها يتجنب المباريات التجريبية

أكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة أن فريق أبها الأول لكرة القدم لن يخوض مباريات تجريبية خلال فترة التوقف الجارية، بقرارٍ من مدرّبه الكرواتي تيو بيريجا، وسيكتفي بالحصص التدريبية وما تتضمّنه من مناورات فنية.

ويتطلّع بيريجا، الذي كُلِّف خلفًا لمواطنه المُقال دامير بوريتش، إلى استغلال فترة التوقف في رفع المعدل اللياقي للاعبيه، وتطبيق جمل فنية وتكتيكية محدّدة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

واستأنف أبها تحضيراته الميدانية، مساء الإثنين داخل مقر النادي، بعد إجازة لمدة 7 أيام.

وعندما تنتهي فترة التوقف، المخصصة للمباريات الدولية، سيواجه الفريق نظيره الشباب، في 26 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وأنهى النادي الجنوبي عقد المدرب بوريتش، الذي أعاده إلى «روشن»، بسبب سوء النتائج.

وخسِر بطل النسخة الماضية من دوري الدرجة الأولى 8 مباريات في أول 10 جولات وتعادل في 2. وتحت قيادة بيريجا، تعادل 1-1 مع الاتحاد، لحساب الجولة الـ 12، الأخيرة قبل التوقّف، علمًا أنه يمتلك مباراة مؤجلة، تجمعه بالخلود في 7 ديسمبر المقبل.