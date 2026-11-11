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عودة أهلاوية
عاود لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباتهم على ملعب النادي، الأربعاء، بعد إجازة امتدت نحو أسبوع تزامنًا مع فترة التوقف الجارية بسبب «أيام فيفا» (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
2026.11.11 | 07:48 pm
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