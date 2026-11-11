التعاون يقترب من استعادة المصابين

اقترب فريق التعاون الأول لكرة القدم من استعادة جهود خمسة من لاعبيه المصابين، بعد أن قطعوا شوطًا كبيرًا في برنامجهم التأهيلي.

وأوضح النادي القصيمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأربعاء، أن متعب المفرج وراكان الطليحي وعبد الرحمن هندي وبسام الحريجي والليبيري أوسكار دورلي شاركوا في جزء من التدريبات ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجهم التأهيلي.

وافتقد «سكري القصيم» خدمات الخماسي خلال المواجهات الأخيرة سواء على صعيد منافسات دوري روشن، أو دوري أبطال آسيا 2، بسبب معاناتهم من إصابات متفاوتة، إذ أصيب المفرج في العضلة الضامة، والأمر ذاته ينطبق على الطليحي، أما هندي فتعرض لإصابة في كاحل القدم، والحريجي في العضلة الخلفية التي لحقت أيضًا بدورلي.

وفي السياق ذاته، يواصل اللاعب سيف رجب برنامجه العلاجي في مسشتفى سبيتار بالدوحة العاصمة القطرية، بينما أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها الإيفواري بارفيه جوياجون تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي.

ميدانيًا، أخضع الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، لاعبيه إلى تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، الأربعاء ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع «أيام فيفا».

وتركزت التمارين الصباحية على النواحي اللياقية في الصالة الرياضية، بينما تنوعت الحصة المسائية بين الجوانب البدنية والفنية.

ويستعد التعاون لمواجهة ضيفه النهضة العماني على ملعبه في بريدة 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفًا على الأهلي في ملعب الإنماء بجدة لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وحجز الأصفر القصيمي مقعده في ثمن نهائي البطولة القارية قبل جولتين من ختام مرحلة المجموعة بعد تصدره المجموعة الثالثة بـ10 نقاط، وفي المقابل يحتل الفريق المركز الـ17 وقبل الأخير بـ5 نقاط من خمسة تعادلات خلال 12 جولة.