«بيّنة» منصة تحلل الفعاليات وتدعم ملاك المواسم

أطلق المركز الوطني للفعاليات منصة «بيّنة» المتخصصة في تحليل بيانات الفعاليات بهدف تمكين ملاك المواسم من الوصول إلى مؤشرات ورؤى تحليلية موثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتسهم في رفع كفاءة التخطيط والتشغيل، وتحسين أداء الفعاليات وتعظيم أثرها الاقتصادي.

وطبقًا لبيان المركز الوطني للفعاليات تأتي المنصة في إطار جهود تطوير منظومة البيانات والتحول الرقمي في قطاع الفعاليات من خلال توحيد مصادر البيانات وتحليلها وفق معايير الحوكمة والجودة، بما يتيح لملاك المواسم متابعة أداء فعالياتهم وقياس نتائجها وتحليل سلوك الزوار وأنماط الحضور والحجوزات، والاستفادة من المؤشرات في تطوير الخطط التشغيلية والتسويقية.

وتضم منصة «بيّنة» أكثر من 50 مليون نقطة بيانات، تغطي ما يزيد على 700 فعالية، وتوفر مجموعة من الأدوات والمنتجات التحليلية تشمل لوحات بيانات تفاعلية وتقارير دورية وختامية تتيح تحليل أداء الفعاليات ومقارنتها وفق مؤشرات موحدة إلى جانب دراسة الخصائص الديموغرافية للزوار وتفضيلاتهم وأنماط حضورهم.

كما تتيح المنصة لملاك المواسم الاستفادة من التحليلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقدير الطلب المتوقع على الفعاليات، وتحليل معدلات بيع التذاكر وأوقات ذروة الحضور، بما يسهم في تحسين توزيع الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية وتطوير تجربة الزوار.

وتسهم «بيّنة» في تعزيز التكامل بين ملاك المواسم وقطاعات المركز الوطني للفعاليات من خلال توفير مرجع موحد للبيانات يتيح تتبع المؤشرات والتحقق من مصادرها، وإجراء المقارنات بين الفعاليات والمواسم، بما يدعم بناء خطط مستقبلية قائمة على نتائج فعلية وتحليلات دقيقة.