«الفراعنة» أمام ملاوي.. وأسود الأطلس في مهمة الحسم

يبدأ المنتخب المصري الأول لكرة القدم حقبة جديدة مع المدرب علي ماهر بعد إقالة حسام حسن عندما يواجه ملاوي، كما يسعى المغرب لحسم التأهل وتصطدم تونس المتعثرة بليبيا، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2027.

وتسعى منتخبات المغرب وساحل العاج وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، التي حصدت العلامة الكاملة في الجولتين السابقتين، إلى ضمان بطاقة التأهل للنسخة المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويتطلع «الفراعنة» إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية عندما يواجه ملاوي، الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، ثم الثلاثاء المقبل على ملعب بينجو في ليلونجي بالجولتين الثالثة والرابعة، طمعًا في حسم التأهل مبكرًا.

وكان الاتحاد المصري قد عيّن ماهر مدربًا فنيًا للمنتخب، السبت الماضي، عقب إقالة حسام حسن، بعد جدل كبير حول أمور انضباطية منذ نهاية مونديال 2026.

وأعاد ماهر في التشكيلة الأولى له لاعبين أصحاب خبرة إلى صفوف المنتخب، ولا سيما محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ومحمود حمدي «الونش» ومحمد شحاتة، ثنائي الزمالك، ومحمود حسن «تريزيغيه» جناح الرياض السعودي، وناصر ماهر، لاعب وسط بيراميدز، كما ضم محمود ممدوح، مهاجم مودرن، للمرة الأولى.

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر الجمعة المقبل، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم الثلاثاء بالرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الغابون والنيجر ولكل منهما ثلاث نقاط وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.

وعرفت تشكيلة مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي غيابات مؤثرة في مقدمتها إسماعيل صيباري، جناح بايرن ميونيخ الألماني، وعز الدين أوناحي.

وأعاد وهبي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد السعودي، ورضا بلحيان، لاعب لاتسيو الإيطالي، إلى الفريق، كما استدعى الموهبة الشابة أيوب أوفقير للمرة الأولى.

وأكد أفقير رغبته في تقديم الإضافة على المستوى الهجومي والمساهمة في إسعاد الجماهير المغربية، وأضاف لموقع الاتحاد المغربي «أريد تسجيل الكثير من الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، ومساعدة زملائي والمدرب والمغرب والجماهير، حتى نكون جميعًا سعداء».

في المقابل، أقر الجزائري نبيل نجيز، مدرب النيجر، بصعوبة المواجهتين، مشددًا في الوقت ذاته على أن حظوظ فريقه قائمة.