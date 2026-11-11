كين يقدم الكرة الذهبية إلى جماهير ‌إنجلترا

أمضى هاري كين معظم العقد الماضي في إعادة كتابة سجلات الأرقام القياسية في كرة القدم، ويضيف المهاجم فصلًا جديدًا إليها، الخميس، عندما يصبح أكثر لاعبي منتخب إنجلترا للرجال خوضًا للمباريات الدولية، بمشاركته رقم 126 أمام كرواتيا.

وقبل انطلاق المباراة على ملعب ويمبلي، من المقرر أن يعرض مهاجم بايرن ميونيخ، صاحب الـ33 عامًا، أمام جماهير إنجلترا جائزة ‌الكرة الذهبية، ‌التي توج بها الشهر الماضي، قبل ​أن ‌يتجاوز ⁠الرقم ​القياسي، الذي ⁠ظل مسجلًا لفترة طويلة باسم، بيتر شيلتون، الحارس السابق.

وقال كين، قائد إنجلترا، للصحافيين في مقر تدريبات ناديه السابق توتنام هوتسبير، الأربعاء، بعدما قوبل بتصفيق حار لدى دخوله القاعة «بالتأكيد يأتي ضمن أكبر إنجازات مسيرتي، إنه يعكس الاستمرارية على أعلى مستوى، والوصول إلى هذا العدد من المباريات الدولية ⁠دليل على الأمور التي تحدثت عنها في ‌كلمتي خلال حفل الكرة الذهبية، وما ‌يجري خلف الكواليس من تفانٍ، وبالتأكيد ​يمثل هذا أحد أبرز ‌المحطات في مسيرتي».

ولا يميل كين عادة إلى التفاخر ‌بإنجازاته، لكنه منذ أن تجاوز الرقم القياسي للمهاجم السابق وين روني، البالغ 53 هدفًا مع إنجلترا، في 2023، رفع رصيده إلى 91 هدفًا، ليصبح ضمن أفضل لاعبي بلاده على مر العصور، ‌على الرغم من أن إنهاء انتظار إنجلترا الطويل للفوز ببطولة كبرى لا يزال بعيد المنال.

وقال توماس ⁠توخيل، مدرب ⁠إنجلترا، إن كين هو «القائد المثالي والقدوة» ووصف أسلوب لعبه بالفريد، مضيفًا أنه يزداد ذكاء مع تقدمه في العمر.

وأردف: «سيخوض المزيد من المباريات، وسيبدأ قائدًا للفريق بالطبع. إنها مناسبة كبيرة أن يعرض الكرة الذهبية ​أمام جماهيرنا، وأن ​يحضرها إلى البلاد، وأن يسجل في الوقت نفسه الرقم القياسي التاريخي بخوض 126 مباراة.