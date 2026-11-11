المرة الأولى.. مايولو ينضم إلى «الديوك»

تلقى سيني مايولو، لاعب ​وسط فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الأربعاء، أول استدعاء للانضمام إلى منتخب فرنسا، وذلك قبل مباراتي الفريق في دوري الأمم الأوروبية ‌لكرة القدم ‌أمام إيطاليا ​وتركيا.

وجاء ⁠استدعاء مايولو مكافأة له على تألقه أخيرًا، إذ سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في ⁠آخر أربع مباريات خاضها ‌مع ‌باريس سان جيرمان ​في جميع ‌المسابقات.

وكان من ‌المقرر في البداية أن يشارك لاعب الوسط المهاجم مع منتخب فرنسا تحت ‌21 عامًا، لكنه انضم إلى تشكيلة المنتخب ⁠الأول ⁠ليحل مكان لاعب الوسط المصاب أوريلين تشواميني.

ويواجه المنتخب الفرنسي الملقب بـ«الديوك»، متصدر المجموعة الأولى بعد أربع مباريات، نظيره الإيطالي في ميلانو، الخميس، قبل أن يستضيف تركيا ​الأحد ​المقبل.