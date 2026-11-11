المرة الأولى.. مايولو ينضم إلى «الديوك»
سيني مايولو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الأربعاء (أرشيفية)
باريس ـ رويترز 2026.11.11 | 09:19 pm
تلقى سيني مايولو، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، الأربعاء، أول استدعاء للانضمام إلى منتخب فرنسا، وذلك قبل مباراتي الفريق في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام إيطاليا وتركيا.
وجاء استدعاء مايولو مكافأة له على تألقه أخيرًا، إذ سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في آخر أربع مباريات خاضها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.
وكان من المقرر في البداية أن يشارك لاعب الوسط المهاجم مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، لكنه انضم إلى تشكيلة المنتخب الأول ليحل مكان لاعب الوسط المصاب أوريلين تشواميني.
ويواجه المنتخب الفرنسي الملقب بـ«الديوك»، متصدر المجموعة الأولى بعد أربع مباريات، نظيره الإيطالي في ميلانو، الخميس، قبل أن يستضيف تركيا الأحد المقبل.