ليندسي تخضع إلى عملية جراحية تاسعة

خضعت الأمريكية ليندسي فون، نجمة التزلج، التي كانت قريبة من بتر ساقها بعد سقوط خطير خلال أولمبياد ميلانو ـ كورتينا 2026، «بنجاح» لعملية جراحية تاسعة أخيرة على الأرجح، وفق ما أفادت الأربعاء، غير أن مرحلة التعافي ستستغرق أشهرًا إضافية.

وكان السقوط العنيف للمتزلجة الأمريكية، صاحبة الـ 42 عامًا، خلال سباق الانحدار، 8 فبراير، في كورتينا، أحد أبرز عناوين دورة الألعاب الشتوية الأخيرة، لتنتهي بصورة دراماتيكية عودتها الاستعراضية اللافتة إلى المنافسات.

وتعرضت ليندسي، صاحبة 84 فوزًا في كأس العالم، لكسور متعددة، ما استدعى خضوعها في إيطاليا لسلسلة أولى من العمليات الجراحية الطارئة لإنقاذ ساقها اليسرى، تلتها عمليات أخرى في الولايات المتحدة.

وبعد تسعة أشهر، أوضحت فون، الأربعاء، عبر حسابها على إنستجرام، أنها خضعت لعملية جراحية تاسعة، مؤكدة أنها «سارت على ما يرام».

وقدمت مزيدًا من التفاصيل، موضحة أن العملية شملت «إزالة جميع الصفائح والمسامير» التي وُضعت لإعادة بناء عظامها المفتتة وتثبيتها، إضافة إلى إصلاح الرباط الأمامي في ركبتها اليسرى، الذي تعرض للتمزق قبل فترة وجيزة من الألعاب الأولمبية، لكنها قررت، على الرغم من ذلك، المشاركة في المنافسات.