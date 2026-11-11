اتفاق يطور الكوراش في نادي القصيم

اتفقت اللجنة السعودية للكوراش ونادي القصيم، الأربعاء، على تفعيل رياضة الكوراش وتطويرها داخل النادي بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، وتعزيز حضورها الرياضي.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم صالح الدويغري، الرئيس التنفيذي لنادي القصيم، وعلي البكر، المدير الإداري للجنة السعودية للكوراش، إلى جانب المدرب الأوزبكي نارفوز.

وطبقًا لحساب اللجنة السعودية للكوراش، جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك، ومناقشة سبل تفعيل رياضة الكوراش وتطويرها في المنطقة.

الكوراش لعبة سلسة تتقن أساسياتها بسرعة، وتتيح لك خوض تجربة يتشارك فيها الجميع الشغف والتحدي، وهي رياضة مصارعة تقليدية قتالية قديمة نشأت في آسيا الوسطى، وتحديدًا في أوزبكستان، يعود تاريخها إلى أكثر من 3500 عام، وتُشبه إلى حد كبير رياضة الجودو من حيث التركيز على الرمي وإسقاط الخصم.