دي لا فوينتي: متفائل بمشاركة يامال أمام إنجلترا

بَدا لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، متفائلًا، الأربعاء، إزاء إمكانية مشاركة لامين يامال، جناح برشلونة، أمام إنجلترا، الأحد المقبل، في دوري الأمم الأوروبية.

ويغيب الجناح، صاحب الـ 19 عامًا، عن مباراة أبطال العالم في براغ أمام تشيكيا، الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، بسبب مشكلة في الركبة، لكنه سيلتحق بالمنتخب بعد هذه المباراة.

وشارك جمال مع برشلونة في الفوز على أتلتيكو مدريد 2ـ1، الأحد، ضمن الدوري الإسباني، قبل أن يعلن المنتخب الإسباني، الإثنين، أنه لن يسافر لمواجهة تشيكيا في مباراة هامشية لأبطال العالم الذين حسموا تأهلهم إلى ربع النهائي قبل الجولتين الأخيرتين.

وقال دي لا فوينتي: «تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة، وشعر بانزعاج في إحدى ركبتيه. خضع للعلاج المعتاد وفحص الأشعة في برشلونة، وأظهر الفحص وجود التهاب وتجمع للسوائل في الركبة، ما استدعى حصوله على الراحة».

وأضاف: «هناك علاقة ممتازة بين جهازنا الطبي والجهاز الطبي الخاص به، وقد قررت تجنب سفره إلى هنا من دون معرفة ما إذا كان سيكون في وضع يسمح له باللعب». وتابع: «أنا متفائل، بأنه سيكون معنا الجمعة المقبل».

وأوضح المدرب أنه تحدث مع الجناح الشاب، وأن مؤشرات تعافيه تبدو إيجابية قبل استقبال إنجلترا في مدريد، الأحد.

ولم يتعرض فريق دي لا فوينتي لأي خسارة في آخر 43 مباراة رسمية، ما يمنح «لا روخا» دافعًا إضافيًا لمواصلة تحقيق أرقام ومحطات جديدة.