أخضر التايكوندو في مهمة نصف نهائي داكار

يستعد المنتخب السعودي للتايكوندو لخوض منافسات نصف نهائي الفرق المختلطة، الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»،الجارية حاليًا في داكار العاصمة السنغالية، بعد تأهله مباشرة إلى هذا الدور دون خوض منافسات ربع النهائي.

ويضم المنتخب السعودي في منافسات الفرق المختلطة كلًا من فواز المسعري ومحمد المحمد صالح وريم الشمري وغرام كعبي، حيث يواجه الفائز من لقاء الأردن والسنغال، على أن يخوض المباراة النهائية في حال فوزه، أو مباراة تحديد المركز الثالث في حال خسارته.

وعلى صعيد منافسات، الأربعاء، أنهى المسعري مشاركته في منافسات الفردي لوزن تحت 73 كجم، عقب خسارته أمام السنغالي أحمد ديوب0ـ2، ضمن الدور ربع النهائي، طبقًا لحساب فريق السعودية على منصة «إكس».

كما أنهى علي الفزيع، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، مشاركته في منافسات سيف الإبية لفردي الرجال، بعد خسارته أمام الروماني ستيفان بوبا11ـ13، ضمن الدور ربع النهائي.

وكان الفزيع قد تصدّر الترتيب العام لمرحلة المجموعات، من بين 13 لاعبًا، بعد تحقيقه خمسة انتصارات في خمس مواجهات أمام لاعبي ليبيا وبلجيكا ورومانيا وسويسرا وكولومبيا، ليحجز مقعده مباشرة في الدور ربع النهائي.