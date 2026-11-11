6 تجريبيات نصفها تعادل.. والسابعة في الدوحة

جمعت ست لقاءاتٍ تجريبيةٍ بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الكوري الجنوبي، حسم التعادل نصفها واستضافتها خمس مدن حول العالم.

ويرتفع العدد إلى سبعةٍ مساء الجمعة عندما يتواجه المنتخبان على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة العاصمة القطرية، استغلالًا لفترة التوقف المخصصة للمباريات الدولية. وفي المجمل، التقى الطرفان في 18 مباراة، ستٌ منها تجريبية.

وافتُتِح سِجلّ هذه اللقاءات بمباراتين تجريبيتين مطلع عام 1980، الأولى كسِبَها الكوريون 3ـ1 في الرياض، والثانية انتهت بعد أيام معدودة على تعادل سلبي في الخُبر.

وفي العام التالي، رجحت كفَّة «الأخضر» أمام الكوريين في الرياض، وفاز عليهم 2ـ0 في مباراة تجريبية.

وحسم التعادل 1ـ1 و0ـ0 التجريبيتين الرابعة والخامسة، الأولى في سيول عاصمة كوريا الجنوبية عام 1995، والثانية في أبوظبي عاصمة الإمارات أواخر 2018.

وكسِب الكوريون التجريبية السادسة، التي جرت في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، قبل نحو ثلاثة أعوام، في بدايات مشوار المنتخب السعودي مع الإيطالي روبرتو مانشيني، مدربه السابق.

ويظهر «الأخضر» في الدوحة، التي تستضيف معسكره الإعدادي الجاري، بعد أكثر من شهر على فوزه في جدة بكأس الخليج العربي «خليجي 27»، تحت قيادة اليوناني جورجيوس دونيس.