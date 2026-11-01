راحت أيام الرسائل الورقية، وراحت معها تفصيلات صغيرة غاية في الأهمية، الخط، والتعبير الإنساني الصادق، والأخطاء الاملائية، والأيادي التي لامست تلك الأوراق. لكن هذا حال الدنيا كما يقال، وكما يقال أيضًا إن لا أحد يستطيع إيقاف عجلة الزمن، ولا أحد يستطيع عدم الاعتراف بها، إلا إذا أراد أن يكون خارج إيقاع الوقت. كان الناس في زمن الرسائل يكتبون لأسباب مختلفة، لكن الرسائل كانت جميعها من بشر إلى بشر، أما إيقاع زمن اليوم فالرسائل أصبحت تُكتب للبشر ولمحركات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي وأشباهه. ويبدو أن المحركات مثل بعض البشر لا تحفظ الخصوصية، وراحت تذيع أغرب وأطرف المحادثات بينها وبين الإنسان الذي وثق بها وسلمها صراحته. إليكم آخر ما سربته محركات البحث عن غرائب الطلبات من البشر. كتب أحدهم يطلب من محرك البحث: «اكتب اعتذارًا لحبيبتي، لكن اجعلها في النهاية تعتذر لي»، أعتقد أن هذا الشخص مثال صارخ للباحثين في صفات النرجسيين! فتاة سألت الذكاء الاصطناعي «هل أنا أحبه، أم أحب اهتمامه بي؟ أجبني أنت، لأنني كل يوم أغير رأيي»، ليتني كنت أنا الذكاء الاصطناعي لأجيبها: واضح من تشتت مشاعرك تجاهه أنك تحبين اهتمامه وهداياه! سيدة أخرى تعاني من بقاء زوجها في الحمام طويلًا بصحبة هاتفه، فطلبت من الذكاء الاصطناعي: «اكتب لي رسائل شوق لزوجي بأسلوب زوجات الجنود في زمن الحرب». شاب محتار طلب: «اكتب رسالة إلى نفسي بعد عشرين سنة، واجعلها تعاتبني على الشيء الذي أتهرب منه الآن»، هذا الشخص يعرف الصح والخطأ، لكنه إما خائف أو كسول. طلب آخر طريف، لكنه في محله: «ساعدني أرفض دعوه من غير كذب، ومن غير ما يعرفون أني ببساطة لا أريد رؤيتهم». بعض الكلمات محيرة عندما تقال لنا، سأل أحدهم شات جي بي تي «حلل كلمة تمام: هل هي موافقة أم بداية النهاية؟».