مدرجات خاوية.. الفجوة التي قتلت روح المنافسة

في ما يشبه الكوميديا السوداء استيقظ القائمون على دوري روشن السعودي على حقيقة صادمة صاغتها خوارزميات شبكة Opta، التي وضعت الدوري في المرتبة 38 عالميًا، إنها صدمة إحصائية تركت نجوم الدوري السعودي يقفون خلف مسابقات محليّة شديدة التواضع كالدوري البولندي أو الياباني.

الصدمة رغم أنها كانت عنيفة، إلا أنها منطقية؛ فالأرقام لا تنبهر ببريق الصفقات بل تقيس الحقيقة العارية التي طالما حاول الشارع الرياضي تجاهلها: هذا الدوري يعاني من فقر دم حاد في «العمق التنافسي»، وهو العمق الذي تعتمد عليه أوبتا في تقييمها.

المشكلة في دوري المحترفين السعودي ليست في قمة الهرم، بل في قاعدته.. بعد مرور 12 جولة فقط، يبدو المشهد سرياليًا؛ الهلال يتربع على الصدارة بـ 30 نقطة «مع مباراة مؤجلة»، بينما يقبع الدرعية في المركز الثامن بنصف الرصيد تمامًا «15 نقطة»، ما شكل هوة سحيقة تقتل الإثارة الإكلينيكية للبطولة.. فعندما تكون المسافة بين فرق المنافسة والبقية شاسعة إلى هذا الحد، فإنك لا تصنع دوريًا قويًا، بل تصنع استعراضًا مسرحيًا بأبطال محدودين، ينسحبون واحدًا تلو الآخر.



هذه الفجوة الفنية تتكامل مع مشهد المدرجات، فرغم المليارات المستثمرة لإغراء الجماهير، استقر متوسط الحضور هذا الموسم عند 7.000 مشجع فقط للمباراة الواحدة وهو رقم يبدو مخادعًا لأنه يتغذى بالكامل على اللقاءات الكبرى، يكفي مقارنتها بـ40 ألفًا في الدوري الإنجليزي، و21 ألفًا للياباني، و15 ألفًا في الدوري البولندي، لتعرف عمق الفجوة.



أغلب المباريات شبه مهجورة، لم يتجاوز الحضور في مواجهة الفيصلي والخلود على سبيل المثال حاجز الـ 608 متفرجين، الكثير من هذه المباريات لا تكاد تحقق دخلًا يغطي مصاريف إنارتها وتشغيلها الأساسية.

لكن، كيف لرابطة دوري المحترفين أن تجد وقتًا لعلاج هذا النفور الجماهيري، بينما يبدو جلّ تركيزها منصبًّا الآن على تعديل اللوائح والأنظمة الداخلية للسماح لـ «غير الرياضيين» بالجلوس على مقاعد القيادة؟

كرة القدم، لمن لا يعلم، هي لعبة معقدة للغاية؛ قد تبدو بسيطة وسهلة للمراقبين عبر الشاشات من الخارج، لكنها تُدار من داخل «مطبخ كروي» شديد الحساسية.

لا يمكن لموظف مهما كانت عبقريته الاقتصادية، وكفاءته الإدارية، أن يدير تفاصيل اللعبة دون امتلاك خبرة ميدانية حقيقية وعلاقة حية بالعشب والكرة.

هذا الافتقار التام للمرجعية الرياضية لدى القائمين على الرابطة كان سبب المشاكل في الجدولة السابقة والجديدة.

تُشير السجلات الطبية الأخيرة إلى تحول العيادات الطبية إلى خلايا عمل لا تهدأ؛ سجلت معظم الأندية معدلات إصابة عضلية حادة بلغت خمس إصابات لكل فريق خلال الـ 90 يومًا الماضية، من يفهم في علم وظائف الأعضاء وطبيعة الجسد الرياضي، يدرك أن خوض اللاعبين ثلاث مباريات في عشر أيام في بداية الروزنامة ـ وهم لم يصلوا بعد إلى الجاهزية اللياقية القصوى ـ غير منطقي.



إذا أراد القائمون على المشروع الكروي السعودي الصعود في قائمة الصفوة، فعليهم التوقف عن محاولة «إعادة اختراع العجلة»، كرة القدم ليست علمًا سريًا حديثًا؛ يكفي فقط النظر إلى الدوريات العالمية الكبرى، دراسة كواليس نجاحها، ومحاكاتها بدقة. وكما يقول المثل الصيني القديم: «إن لم تستطع أن تخترع، فلتقلد بشرف».