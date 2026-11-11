التكتل الأمثل سعد وبن محفوظ

يقول المثل الإنجليزي Don’t put the cart before the horse أو لا تضع العربة قبل الحصان فمن الأولى ونحن نتحدث عن الاستحواذ على نادي الاتحاد، أن نعرف إلى أين الوجهة قبل أن نقيم ونختار المستحوذين، وليس العكس كما يفعل البعض، وبعد ذلك من الممكن أن نخوض في الملاك الجدد والأهداف والتفاصيل.

فإذا كانت وجهة الاتحاد المستقبلية ستتركز على الاستثمار وصناعة النجوم ثم بيعهم لزيادة الإيرادات مثل العديد من الأندية العالمية المعروفة، فالاستراتيجية تختلف عنها فيما إذا كان الهدف يتمحور حول البطولات والإنجازات وملامسة تطلعات الجماهير.

ثم نأتي ونقيم الراغبين في الاستحواذ على الاتحاد مع كامل الاحترام للجميع، ولتكن البداية بالتكتل الذي يضم الجمجوم مع عائلة جلازر التي تمتلك 71.06 في المئة من نادي مانشستر يونايتد، فهي والتجربة ماثلة أمامنا أخفقت أي إخفاق وفشلت أي فشل مع النادي الإنجليزي العملاق لدرجة أن جماهير اليونايتد في المباراة الأخيرة رفعوا لوحات يطالبون فيها برحيلهم، ولا أتصور إن الاتحاديين يرغبون في تكرار التجربة مع ناديهم إلا إذا كانت الوجهة الأولى هي ما سيسلكه نادي الاتحاد مستقبلًا.

الوجهة الثانية قد تنجح مع التكتل الذي يضم سدرة المالية وبلو فايف وعبد الرحمن وسلطان بن محفوظ، استنادًا إلى القدرة المالية التي يتمتعون بها، وهي ميزة مهمة فالاتحاد بواقعية بوضعه الراهن لا يستطيع أن يحقق بطولات أو حتى ينافس عليها، فبالإضافة إلى قيمة الاستحواذ، يحتاج الفريق إلى تعاقدات عديدة ومميزة للعودة إلى دائرة المنافسة ولا أبالغ إذا قلت في كل المراكز، الحراسة والعمق الدفاعي والظهيرين والوسط والهجوم، ولكن المشكلة إن أبناء بن محفوظ لا يمتلكون الخبرة والتجربة في إدارة الأندية الرياضية لا سيما نادٍ بحجم الاتحاد.

بينما الأمير سعد بن عبد الله قيمة وقامة وملاءة، ناهيك عن كونه يمتلك خبرة وسبق وأن حقق بفضل دعمه الاتحاد بطولات وإنجازات، ليس ذلك فحسب، بل الأهم إنه رجل عاشق وداعم للاتحاد من قبل الخصخصة، لذلك التكتل الذي يضم اسمه أرى أنه الأفضل بين الثلاثة الذين يرغبون في الاستحواذ على الاتحاد.

أما الاختيار المثالي، الذي أتمنى أن ينجح في الاستحواذ على العميد، فهو تكتل يضم الأميران سعد بن عبد الله وشقيقه سلطان، وعبد الرحمن بن محفوظ وشقيقه سلطان وشركائهم، فهكذا تكتل سيقود الاتحاد إلى وجهة الإنجازات والبطولات وتلامس تطلعات جماهيره العريضة، في ظل الإمكانات المادية والخبرة الرياضية والحنكة الإدارية، ما ينعكس إيجابًا على رياضة الوطن.