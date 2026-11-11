البريكان ينتظم في تدريبات «الأخضر»

عزَّز فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صفوف «الأخضر» في معسكر الدوحة التدريبي، بعدما انتظم، مساء الأربعاء، في التدريبات، التي غيّبته عنها نزلةُ بردٍ الإثنين والثلاثاء.

وواصل المنتخب تحضيراته الميدانية لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، الجمعة، في مباراة تجريبية على ملعب جاسم بن حمد، الخاص بنادي السد.

واشتملت الحصة التدريبية الثالثة على «تمارين تكتيكية هجومية في منتصف الملعب، وتمارين لإنهاء الهجمات، قبل أن تُختَتم بمناورة على كامل مساحة الملعب»، حسب بيانٍ للاتحاد السعودي للعبة.

ووصلت بعثة «الأخضر» إلى الدوحة، الأحد، وبدأت مساء الإثنين الحصص التدريبية، التي يستضيفها نادي الإرسال.

ويختتم المنتخب استعداداته لمباراة كوريا الجنوبية بحصة تدريبية في الـ 06:30 من مساء الخميس، داخل النادي ذاته، تغطي وسائل الإعلام الدقائق الـ 15 الأولى منها.

وتبقى كتيبة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس في الدوحة حتى 17 نوفمبر الجاري، موعد المواجهة التجريبية مع أوزبكستان، التي تعود البعثة بعدها إلى الرياض.