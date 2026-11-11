3 أندية تنتظر كاستيلس

أبدت ثلاثة أندية بدوري روشن السعودي رغبتها في الحصول على خدمات البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى فريق القادسية الأول لكرة القدم، حال عدم تجديد عقده مع ناديه، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر ذاتها أن إدارة القادسية أبلغت الحارس رغبتها في تجديد عقده، ومنح الحارس الأولوية للفريق الشرقي لتجديد العقد حتى دخوله الفترة الحرة.

ويدخل كاستيلس الفترة الحرة من عقده في الأول من يناير المقبل، فيما يترقب الحارس العرض القدساوي قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

وكان القادسية أعلن التعاقد مع كاستيلس في 10 يونيو 2024، قادمًا من فولفسبورج الألماني، بعقد يمتد حتى عام 2027.

وتوج كاستيلس بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن السعودي، موسم 2024ـ2025، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، كما حصد جائزة أفضل حارس مرمى بالشهر في دوري روشن أربع مرات، سبتمبر 2024 ونوفمبر 2024 ويناير 2026 وأكتوبر 2026.