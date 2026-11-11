مانشيني يمازح زيدان: لا تغامر بمبابي والأفضل إراحته

نصح الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، نظيره الفرنسي زين الدين زيدان مازحًا بإراحة كيليان مبابي، وذلك وسط الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم ريال مدريد الإسباني خلال مباراة الخميس المقررة في ميلانو ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «أنصحه بألا يغامر في المباراة، ومن الأفضل ألا يشارك مبابي حتى يتعافى بشكل جيد استعدادًا لدوري أبطال أوروبا، وفرنسا تملك هذا الكم الهائل من المهاجمين الموهوبين، ومن الصعب القول ما إذا كان من الأفضل إشراك مبابي أو لاعب آخر أو الاعتماد على توليفة مختلفة. لديهم بالفعل خمسة أو ستة مهاجمين، وجميعهم ممتازون».

وأضاف مانشيني، الذي بدا في مزاج مرح: «إذا أصيب مايكل أوليسيه بنزلة برد هذه الليلة، فلا بأس بذلك».

لكنه عاد إلى الجدية قائلًا: «من الرائع أيضًا خوض مباريات أمام منتخبات قوية ولاعبين بهذه الموهبة، وأعتقد أن هذا هو جمال كرة القدم».

وبقي مبابي، قائد المنتخب الفرنسي وهدافه التاريخي (67 هدفًا في 107 مباريات)، تحت الرعاية الطبية الأربعاء، عشية المباراة في إيطاليا، فيما لا تزال مشاركته غير مؤكدة.

وأقرّ مانشيني بأن قلة قليلة كانت تتوقع أن تتنافس إيطاليا مع فرنسا على صدارة مجموعتها، معربًا عن أمله في منح الجماهير ما يحتفلون به وإنهاء العقدة التي تلاحق المنتخب على ملعب سان سيرو.

وتحتل إيطاليا حاليًا المركز الثاني برصيد سبع نقاط، خلف فرنسا المتصدرة بعشر نقاط، فيما تأتي بلجيكا ثالثة برصيد ست نقاط.

وقال مانشيني: «نسعى بالتأكيد إلى تأكيد وتحسين الأداء الذي قدمناه في المباريات السابقة. ومع امتلاكنا سبع نقاط مع بقاء مباراتين، فإن التأهل لا يزال ممكنًا بالنسبة لنا».

ولا يحمل سان سيرو ذكريات إيجابية كثيرة للمنتخب الإيطالي، الذي خسر مبارياته الثلاث الأخيرة على هذا الملعب.

لكن مانشيني قال: «فزت بآخر مباراة خضتها هنا، ولم تكن سهلة إطلاقًا أيضًا، وكانت أمام إنجلترا».