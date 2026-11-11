زيدان: فقدنا مبابي وننتظره أمام تركيا

يغيب كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، الخميس، بسبب معاناته من آلام العضلة الخلفية للفخذ، وفق ما أعلن مدربه زين الدين زيدان.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: «سيغيب عن مباراة الغد. لقد شعر ببعض الألم البسيط، ولن نغامر إطلاقًا، من المؤسف دائمًا خسارة لاعبين، لكن ذلك جزء من اللعبة».

وأضاف: «آمل ألا تكون الإصابة خطيرة، وأن يكون بإمكاننا الاعتماد عليه الأحد (أمام تركيا في بوردو). إنه مجرد انزعاج بسيط، وأعتقد أنه سيكون جاهزًا لمباراة الأحد».

وبذلك، تحققت أمنية مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني، الذي نصح في وقت سابق الأربعاء زيدان مازحًا بإراحة مبابي في مباراة الخميس المقررة في ميلانو.

وقال المدرب الإيطالي: «أنصحه بألا يغامر في مباراة الغد. من الأفضل ألا يشارك مبابي حتى يتعافى بشكل جيد استعدادًا لدوري أبطال أوروبا».

وأضاف مانشيني، الذي بدا في مزاج مرح: «إذا أصيب (مايكل) أوليسيه بنزلة برد هذه الليلة، فلا بأس بذلك».

لكنه عاد إلى الجدية قائلًا: «من الرائع أيضًا خوض مباريات أمام منتخبات قوية ولاعبين بهذه الموهبة، وأعتقد أن هذا هو جمال كرة القدم».

وبقي مبابي، قائد المنتخب الفرنسي وهدافه التاريخي (67 هدفًا في 107 مباريات)، تحت الرعاية الطبية الأربعاء، عشية المباراة في إيطاليا.