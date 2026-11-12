«رالي باها جدة».. 58 سائقا يجرون الفحصين الفني والإداري

أنهت الفرق المشاركة في رالي باها جدة تويوتا 2026، الأربعاء، الفحص الإداري والفني، تمهيدًا لانطلاقة السباق، وسط توقعات بمشاركة 58 سائقًا وملاحًا في مختلف الفئات، وذلك بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بصفته الجهة المالكة للبطولة، وبإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للسيارات على منصة «إكس»، شهد اليوم الأول إجراءات التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، للتأكد من مطابقتها للأنظمة والاشتراطات الفنية المعتمدة، ومن المقرر أن يعطي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، إشارة الانطلاق الرسمي للرالي خلال المراسم التي تُقام مساء الخميس.

ويتسابق المتنافسون في المرحلة التمهيدية على مسافة 10 كيلومترات خاضعة للتوقيت، تليها مرحلتان خاصتان يومي الجمعة والسبت، عبر مسارات صحراوية في محافظة جدة والمناطق المحيطة بها، بمشاركة المتسابقين في مختلف الفئات، وسط توقعات بمنافسات قوية بين أبرز السائقين المشاركين.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات الرالي يوم السبت 14 نوفمبر، بالمرحلة الأخيرة، يعقبها المؤتمر الصحافي الختامي وحفل تتويج الفائزين.