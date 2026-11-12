بلجيكا.. دوكو يعود ولوكاكو يغيب

أكد مارك فان بوميل، مدرب منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، الأربعاء، أن عودة جيريمي دوكو إلى تشكيلة بلجيكا قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية وضعته أمام معضلة محببة بسبب وفرة الخيارات.

وغاب دوكو، الذي تعرض لوعكة صحية خلال كأس العالم وظهر بمستوى متراجع، عن أول أربع مباريات للفريق في دور المجموعات بدوري الأمم في سبتمبر وأكتوبر، بسبب الإصابة.

لكن الجناح أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراتين الأخيرتين للفريق بالمجموعة الأولى ضمن المستوى الأول، أمام تركيا في إزمير الخميس، وأمام إيطاليا في بروكسل الأحد.

وأبلغ فان بوميل مؤتمرًا صحافيًا: «سعيد للغاية بعودة جيريمي إلى التشكيلة، بالتأكيد هذا يجعل اختيار التشكيلة الأساسية أكثر صعوبة، لكنني أعتقد أن الأجنحة الخمسة قادرون على اللعب في الجانبين. إنها معضلة، لكنها مشكلة محببة. لا أستطيع أن أعطيكم إجابة بعد حول من سيشارك».

وسيفتقد منتخب بلجيكا جهود هدافه التاريخي روميلو لوكاكو.

وقال المدرب: «يعاني روميلو من بعض الآلام في الفخذ. وكان يشعر بها بالفعل بالأمس. لا يزال قادرًا على التدرب، لكننا قررنا بالاتفاق المشترك عدم ضمه للتشكيلة».

وتحتل بلجيكا المركز الثالث في المجموعة الأولى ولها ست نقاط، خلف فرنسا المتصدرة برصيد عشر نقاط، وإيطاليا التي تملك سبع نقاط. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي سيلعب في مارس المقبل.