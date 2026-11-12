الاتحاد.. كادش يواصل التأهيل

ينفّذ حسن كادش، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي الانفرادي، داخل صالة اللياقة البدنية في مقرّ ناديه، بالتزامن مع الحصص التدريبية لـ «النمور» على الملعب الرئيس.

وحسبما ذكرت مصادر «الرياضية»، واصل كادش، الأربعاء، تنفيذ برنامجه، في وقتٍ قاد فيه الجهاز الفني تدريبًا اعتياديًا لباقي الفريق.

وفي مرحلة لاحقة، يبدأ المدافع الدولي، الذي أصيب أواخر شهر سبتمبر الماضي، خطة إعداد لياقي.

وعاد الاتحاد إلى التدريبات الاثنين، بعد إجازة لمدة 6 أيام، ويتدرب يوميًا منذ ذلك الحين على ملعبه في جدة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة بعد فترة التوقف الجارية.

ويفتقد الفريق، حاليًا، إلى جهود 11 لاعبًا، بسبب استدعاء 6 لصفوف منتخباتهم، وإصابة 5، بينهم كادش، الذي أصيب في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر خلال كأس الخليج العربي الأخيرة «خليجي 27»، مما اضطره إلى الخضوع، في 9 أكتوبر الماضي، لعملية جراحية في فنلندا.

ويضمّ معسكر المنتخب السعودي الأول، الجاري في قطر، أربعة لاعبين اتحاديين، هم الجناح مروان الصحفي، وأحمد الغامدي، لاعب الوسط الهجومي، والظهير فارس عابدي، ومختار علي، لاعب الوسط.

واستدعى منتخب المغرب المهاجم يوسف النصيري، في وقتٍ التحق فيه السنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط، بمعسكر منتخب بلاده.

وإضافةً إلى كادش، تُبعِد الإصابات كلًا من الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز، وحامد الغامدي، لاعب الوسط، والمالي محمدو دومبيا، علمًا أن الأخير عاد جزئيًا إلى التدريبات ويواصل في الوقت ذاته تنفيذ برنامجه اللياقي.