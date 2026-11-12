سبيرتسيان يتحسن في أرمينيا

اقترب تعافي الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من إصابة العضلة الضامة، التي تعرض لها أمام السد القطري، الأسبوع الماضي في رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويخضع اللاعب إلى العلاج والتأهيل مع منتخب بلاده، بالتنسيق مع ناديه. ولن يكون بمقدوره تمثيل أرمينيا في مباريات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة «أيام فيفا» الجارية.

ورجّحت المصادر عودة سبيرتسيان إلى التدريبات الجماعية للأهلي بعد انتهاء التوقّف الجاري، إذا مضى برنامج تأهيله على النحو المخطط له.

وكان الاتحاد الأرميني للعبة قد أعلن عن تعذّر مشاركة صانع الألعاب الأهلاوي أمام منتخبي قبرص ولاتفيا، الخميس والأحد، بسبب الإصابة.