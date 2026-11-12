الكوريون يتجاوزون الخلافات.. ويعتذرون

أكد سون هيونج مين، قائد المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، وأربعة من زملائه في الفريق، الخميس، تجاوزهم الخلافات بينهم، وذلك بعد تقارير صحافية كشفت انقسامات داخلية حادة في قلب منتخب «الشمشون»، قبل لقاء الأخضر السعودي، الجمعة، في مباراة تجريبية.

وأصدر سون وكيم، إلى جانب، لي جاي سونج، وهوانج إن بوم، وهوانج هي تشان، بيانًا صحافيًا مشتركًا، موجهًا إلى الجماهير يعتذرون فيه، مشيرين إلى أن الوقت حان لطي الصفحة بعد أن أجروا محادثات، مضيفين: «أولًا وقبل كل شيء، نود أن نعتذر بصدق إلى الجمهور الكوري ومشجعي كرة القدم عن القلق الذي سببته التقارير الأخيرة المتعلقة بالمنتخب الوطني».

وتابع البيان: «في اجتماعنا الأخير، اجتمعنا لنتبادل أفكارنا عن المنتخب الوطني بصراحة وصدق، وبالاستماع المباشر بعضنًا إلى بعض ومناقشة أمور لم تتح لنا فرص كافية لمعالجتها، تمكنا من فهم أفضل لمواقف بعضنا».

وأوضح اللاعبون أنهم تناولوا في محادثاتهم ما حدث من خطأ في كأس العالم 2026، معترفين أنهم ما زالوا يتألمون من التجربة، قائلين: «بدأت مناقشاتنا بسؤال عما يجب تغييره لنضمن ألا نكرر الأخطاء ذاتها، ننوي الآن أن نترك الجدل غير الضروري خلفنا ونركز على بناء منتخب وطني أقوى معًا».

وتتخبط كرة القدم الكورية الجنوبية منذ خروجها المخيب جدًا من دور المجموعات في مونديال 2026، الذي استقال بعده المدرب غير المحبوب هونج ميونج-بو.

وفي أعقاب ذلك، ظهرت في وسائل إعلام كورية جنوبية تقارير عن انقسام يشمل سون، قائد الفريق، صاحب الـ34 عامًا، وبعض اللاعبين الآخرين، بينهم كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

وتلعب كوريا الجنوبية أمام السعودية، في مباراة تجريبية تحتضنها قطر، الجمعة، ثم مباراة أخرى أمام البلد المستضيف، بعد أربعة أيام.

وكانت المباراتان مصممتين في الأصل للإعداد لكأس آسيا 2027 في السعودية، لكن البطولة أرجئت إلى ديسمبر من العام المقبل.