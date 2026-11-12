أمام صربيا.. فولكروج يعود إلى مركزه في «المانشافت»

توج نيكلاس فولكروج، مهاجم المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، تألقه منذ عودته إلى فيردر بريمن، بعد تجربتين مخيبتين مع وست هام الإنجليزي، وميلان الإيطالي، باستدعائه إلى صفوف «المانشافت».

واستدعى يورجن كلوب، مدرب ألمانيا، فولكروج إلى التشكيلة لمباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام صربيا، الجمعة، وهولندا الأسبوع المقبل.

ولم يخض فولكروج أي مباراة دولية منذ خسارة ألمانيا أمام فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم يونيو 2025.

وعلى الرغم من أن كلوب، المرتبط بعقد حتى ما بعد كأس العالم 2030، أكد على أن تركيزه على الشباب وبناء المستقبل، فقد وجد صعوبة في تجاهل فولكروج.

ويتصدر فولكروج، صاحب الـ33 عامًا، حاليًا ترتيب هدافي الدوري الألماني، متقدمًا على الإنجليزي هاري كين، وسجل 12 هدفًا في 11 مباراة بكافة المسابقات، بعدما لم ينجح سوى في تسجيل أربعة في موسمين بعد مغادرته ألمانيا إلى وست هام.

واعترف كلوب أن الأداء يتفوق أحيانًا على كل شيء آخر، قائلًا: «أثبت فولكروج جدارته بأهداف متنوعة جدًا، وكانت جميعها تقريبًا مذهلة».

ويملك فولكروج سجلًا تهديفيًا مع ألمانيا بـ14 هدفًا في 24 مباراة فقط، سجل كثيرًا منها بعد دخوله بديلًا.

ولدى فولكروج تفسير بسيط لمستواه منذ عودته إلى بريمن معارًا لموسم كامل من وست هام الإنجليزي، الذي بات الآن في المستوى الثاني «تشامبيونشيب»

ووصف فولكروج النادي الذي انضم إليه للمرة الأولى في عمر 14 عامًا، أنه بيته الكروي، مضيفًا: «الجميع ينام بشكل أفضل في سريره، أشعر بالراحة التامة هنا».

وأصبح فولكروج أحدث مهاجم يعاني تجربة غير سعيدة في وست هام، النادي الذي بات مقبرة للمهاجمين الأوروبيين الواعدين، بعدما سجل ثلاث مرات فقط في 18 شهرًا في لندن عصفت به فيها الإصابات.