إسبانيا قبل التشيك.. 965 يوما بلا خسارة

تسلح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بسجل خالٍ من الخسارة خلال 965 يومًا، عندما يحل ضيفًا على نظيره التشيكي، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.

وخاض المنتخب الإسباني 41 مباراة رسمية وتجريبية في 965 يومًا، سجل خلالها 33 انتصارًا و9 تعادلات، من دون أن يتعرض لأي خسارة، وتحديدًا منذ سقوطه أمام كولومبيا 0-1 خلال لقاء تجريبي في 22 مارس 2024، علمًا أنه مُني بخسارة في مواجهة أخرى، لكنها بركلات الترجيح 3-5، وكانت أمام البرتغال بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية في نسختها الأخيرة.

ويسعى المنتخب الإسباني، بطل العالم 2026، إلى تحقيق انتصاره الخامس تواليًا في البطولة، من أجل إحكام قبضته على الصدارة قبل موقعته المنتظرة أمام إنجلترا، الأحد المقبل، في الجولة السادسة.

وضمن منتخب «لاروخا» التأهل إلى ربع النهائي بعد أن حصد 12 نقطة من أربعة انتصارات على حساب إنجلترا 3-2، والتشيك 3-1، وكرواتيا مرتين 4-1 و2-1.

في المقابل، يبحث المنتخب التشيكي عن انتصار معنوي على أبطال العالم بعد أن فقد فرصته في المنافسة على التأهل، إذ تكبد أربع هزائم وضعته في قاع المجموعة دون نقاط.