رسميّا.. يونايتد ينفصل عن كاريك

أقال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مايكل كاريك، مدرب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، الخميس، بعد أسوأ بداية «للشياطين الحمر» على الإطلاق في الدوري الممتاز، على أن يخلفه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وفق ما كشفه عدد من التقارير الصحافية الإنجليزية.

ولم ‌يحقق ⁠كاريك، صاحب الـ45 عامًا، سوى ⁠فوز واحد في أول عشر مباريات بالدوري خلال موسمه الأول الكامل على رأس الجهاز ⁠الفني، الأمر الذي أبقى ‌مانشستر ‌يونايتد في ​مراكز الهبوط، ‌وزاد الضغوط على ‌لاعب الوسط السابق.

وسبق وقاد كاريك الفريق إلى احتلال المركز الثالث بشكل لافت في الموسم الماضي، لكن يونايتد حصد ثماني نقاط فقط من عشر مباريات في الموسم الجاري، ويقبع في منطقة الهبوط.

ويترك رحيل كاريك، منصب مدرب مانشستر يونايتد شاغرًا، وهو أحد ‌أكثر المناصب صعوبة وضغطًا في كرة القدم ⁠الإنجليزية.

ومنذ ⁠اعتزال أليكس فيرجسون 2013، أخفق يونايتد في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من التعاقب مع عدد من المدربين البارزين على قيادته، من بينهم ​لويس ​فان جال، وجوزيه مورينيو.

يبدو الأرجنتيني بوتشيتينو، المعروف بتطوير اللاعبين الشباب، على أعتاب تسلم دفة العملاق الإنجليزي المتعثر.

وحسبما أشارت إليه التقارير الإنجليزية، توصل بوتشيتينو، في خطوة يتوقع أن تنهي فترة عامين له مدربًا للمنتخب الأمريكي، إلى اتفاق شفهي، الأربعاء، ليحل محل كاريك.

ويحتاج يونايتد، الذي تعاقب عليه 11 مدربًا بينهم مؤقتون، ولم يفز بأي لقب دوري منذ تقاعد السير أليكس فيرجوسون 2013، إلى قائد قادر على منحه هوية واستقرارًا وثقة.