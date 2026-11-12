الإصابة تحرم المغرب من العيناوي

كشف نادي لايبزيج الألماني، عن إصابة المغربي نائل العيناوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ربلة الساق، والتي ستحرمه من المشاركة مع «أسود الأطلس»، مباراتيه أمام النيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأصدر النادي الألماني بيانًا صحافيًا، الخميس، جاء فيه: «يعود العيناوي مبكرًا من مشاركته الدولية مع المغرب بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق»، في حين أشار الاتحاد المغربي للعبة، إلى أن اللاعب التحق بالتجمع الإعدادي وهو يُعاني من انزعاج، مما تبين أنه لن يكون قادرًا على خوض المباراتين المقبلتين في ظروف بدنية مثالية.

ولم يشر أي من النادي أو اتحاد اللعبة المغربي إلى مدة غياب العيناوي عن الملاعب.

واستدعى محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي، سمير المرابط، لاعب ستراسبورج الفرنسي لتعويض العيناوي.

وعرفت تشكيلة وهبي غيابات مؤثرة أخرى، في مقدمتها إسماعيل صيباري، جناح بايرن ميونيخ الألماني، وعز الدين أوناحي، لاعب باناثياكوس اليوناني.

وخاض العيناوي، صاحب الـ25 عامًا، ثماني من تسع مباريات للايبزيج في الدوري الألماني الموسم الجاري، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، كما شارك في المباريات الأربع للفريق في دوري أبطال أوروبا.

ولعب العيناوي «25 مباراة دولية» وسجل هدفين في كافة مباريات منتخب بلاده في مونديال أمريكا الشمالية 2026، قبل الخروج من أمام فرنسا في ربع النهائي.

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر، الجمعة، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم مرة أخرى، الثلاثاء، في الرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الجابون والنيجر، ولكل منهما ثلاث نقاط، وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.