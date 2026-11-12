من «القاتل» إلى نطحة زيدان.. أحداث لا تنسى بين إيطاليا وفرنسا

يواجه المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم خصمه الإيطالي، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وتحظى قمم فرنسا وإيطاليا بالإثارة والندية تاريخيًا، من خلال عديد المواجهات السابقة التي بقيت في ذاكرة مشجعي ومتابعي كرة القدم، خاصة في المباريات الحاسمة والنهائيات الكبيرة.

وخلال 42 مباراة سابقة بين منتخبي فرنسا وإيطاليا في مختلف المسابقات، فازت فرنسا في 13 مواجهة، فيما انتصر الطليان في 20، إضافة إلى 9 تعادلات.

وبعيدًا عن لغة الأرقام، امتازت مواجهات فرنسا وإيطاليا باللقطات النارية، كما حدث في نهائي كأس أوروبا 2000 «يورو 2000»، حين فازت فرنسا على إيطاليا بنتيجة 2ـ1.

وتقدم «الآزوري» الإيطالي في نهائي يورو 2000 بهدف عن طريق ماركو ديلفيكيو في الدقيقة 55، وبينما كانت المباراة تتجه إلى فوز الطليان، عاد منتخب «الديكة» الفرنسية في الدقائق الأخيرة، بعد أن سجل ويلتورد هدف التعادل في الدقيقة 93.

ولعب الفريقان الأشواط الإضافية، ليسجل دافيد تريزيجيه هدفًا قاتلًا للفرنسيين في الدقيقة 103، بعد تمريرة مثالية من زميله روبرت بيريس. وانتهت المباراة حينها بعد هدف تريزيجيه مباشرة، حيث كانت قواعد البطولة تنص على أن الفريق الذي يسجل أولًا في الأشواط الإضافية يفوز مباشرة باللقاء، ليطلق الحكم صافرته معلنًا فوز فرنسا على إيطاليا بفضل الهدف الذهبي الذي سجله تريزيجيه.

وأثنت وسائل الإعلام الفرنسية على الهدف الذهبي للمهاجم تريزيجيه، حيث وصفوه حينها بلقب «القاتل»، لأن هذا الهدف قتل منافسه «الآزوري» تمامًا، وأهدى لقب يورو 2000 إلى منتخب«الديكة».

وفي كأس العالم 2006، وصل منتخبا فرنسا وإيطاليا إلى المباراة النهائية، حيث تقدم الفرنسيون أولًا بهدف زيدان من ركلة جزاء، قبل أن يعادل ماتيرازي النتيجة للطليان سريعًا.

واحتكم الفريقان حينها إلى الأشواط الإضافية أولًا، حيث دخل الثنائي زين الدين زيدان وماركو ماتيرازي في مشادة قوية، تطورت إلى صراع بدني، قام خلاله زيدان بضرب ماتيرازي عن طريق «نطحة» مباشرة بوجهه في صدر مدافع إيطاليا، ليتم طرد قائد فرنسا في الدقيقة 110 من المباراة.

وتعتبر نطحة زين الدين زيدان لماركو ماتيراتزي من أشهر اللحظات في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، حيث قام المدافع الإيطالي باستفزاز النجم الفرنسي، من خلال توجيه عبارات مسيئة له تتعلق بشرف عائلته، ليغضب زيدان سريعًا ويعتدي على ماتيرازي. ونتيجة لذلك، قرر الحكم الأرجنتيني هوراسيو إليزوندو طرد زيدان بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وفاز منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 2006 بعد وصول النهائي إلى ركلات الترجيح، حيث فاز «الآزوري» على «الديكة» بنتيجة 5ـ4 بركلات الترجيح، ليتوج الطليان باللقب العالمي.

واشتهرت مواجهات الفريقين بالندية أيضًا في الماضي، حيث نجح منتخب فرنسا في الفوز على إيطاليا بنتيجة 4ـ3 بركلات الترجيح، في ربع نهائي كأس العالم 1998، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0ـ0، ليشق الفرنسيون طريقهم نحو النهائي ويتوجون باللقب في باريس على حساب البرازيل.

وعلى مستوى المواجهات الحاسمة أيضًا بين المنتخبين، نجح منتخب إيطاليا في الفوز على فرنسا بنتيجة 3ـ1، في ربع نهائي كأس العالم 1938، ليُكمل منتخب إيطاليا طريقه ويفوز باللقب في النهاية.

يذكر أن أول مباراة رسمية جمعت المنتخبين تاريخيًا كانت 1910، حين فازت إيطاليا على فرنسا بنتيجة 6ـ2 في مباراة تجريبية، جرت في مدينة ميلانو الإيطالية.