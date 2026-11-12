مكسيكو سيتي تدشن موسم «فورمولا E»

أعلنت ​بطولة العالم لسباقات فورمولا E للسيارات الكهربائية، الخميس، إعادة ترتيب جدول موسم 2026ـ2027، ​لتنتقل استضافة الجولة الافتتاحية من السعودية إلى مكسيكو سيتي يناير 2027.

وكشفت فورمولا إي، وبعد التنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد الدولي للسيارات FIA وشركة صلة الشريك المستضيف، عن تنظيم الجولة المزدوجة لسباق جدة إي بري يومي 16 و17 أبريل 2027، وذلك بعد تحديث روزنامة.

وكان من المقرر ‌أن ‌تستضيف جدة ​السباقين ‌الأول والثاني ‌للموسم 18 و19 ديسمبر المقبل، لكنهما أرجئا إلى ‌16 و17 أبريل 2027، ليصبحا الجولتين السادسة ⁠والسابعة ⁠في الجدول.

وبذلك تُدشن منافسات الموسم الجديد من مكسيكو سيتي في 16 يناير 2027، قبل أن تستضيف جدة جولتها ​المزدوجة ​في أبريل من العام ذاته.

تعد بطولة فورمولا E أول بطولة عالمية لسباقات السيارات الكهربائية بالكامل في العالم، وتهدف إلى دمج الابتكار التقني والاستدامة.

وفي ضوء هذا التحديث، تقرر أيضًا تقديم موعد سباق سانيا إي بري، لمدة أسبوعين، ليُنظم في 3 أبريل 2027.