الجمعة.. اختبارات تحدد جاهزية نانديز

يجري الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، اختبارات طبية دقيقة للوقوف على مدى جاهزيته، تزامنًا مع عودة التدريبات الجماعية، الجمعة، عقب انتهاء الإجازة التي منحت للاعبين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان نانديز قد أمضى الأيام الماضية في تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف داخل صالة رياضية خاصة، مستغلًا فترة الراحة لتسريع عملية تعافيه والمحافظة على لياقته البدنية.

وتعود إصابة لاعب الوسط الأوروجوياني في مفصل القدم إلى مواجهة الهلال في الجولة الحادية عشرة من دوري «روشن» في 23 أكتوبر الماضي، ما تسبب في غيابه عن ثلاث مباريات متتالية لفريقه، شملت مواجهتي السد والغرافة القطريين في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراة الرياض الدورية، كما أدت الإصابة إلى استبعاده من قائمة منتخب بلاده في معسكره الجاري.

ويأتي تكثيف البرنامج التأهيلي لنانديز في وقتٍ يحتل فيه القادسية، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري «روشن» برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، ومتفوقًا بفارق الأهداف على النصر صاحب المركز الثالث.

ويتطلع الجهاز الفني للقادسية لتجهيز اللاعب بشكل كامل قبل مواجهة الفريق الأولى بعد فترة التوقف الدولي، حين يستضيف القادسية نظيره الفيحاء، الجمعة 27 نوفمبر الجاري، على ملعب أرامكو في الدمام.