11 يمثلون «روشن» في دوري الأمم الأوروبية

يغيب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، عن المشاركة في المواجهات المتبقية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بعد إعلانه الاعتزال الدولي رسميًا أخيرًا.

وعلى الرغم من غياب رونالدو واعتزاله الدولي، يحضر دوري روشن السعودي بقوة في منافسات دوري الأمم، والتي تعود من خلال مواجهات الجولتين الخامسة والسادسة من مرحلة المجموعات، خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري.

وأعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب البرتغال، قائمته الأخيرة في شهر نوفمبر، والتي شهدت وجود بعض لاعبي دوري روشن السعودي، وعلى رأسهم جواو فيليش مهاجم فريق النصر، وروبين نيفيش لاعب وسط الهلال، إضافة إلى فرانسيسكو ترينكاو لاعب الأهلي.

وبخلاف البرتغال، يوجد أيضًا المدافع الدولي ميريح ديميرال، لاعب فريق الأهلي، ضمن قائمة منتخب بلاده تركيا، حيث سيواجه الفريق منتخب بلجيكا ثم منتخب فرنسا، في الجولتين الخامسة والسادسة.

وراهن الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب منتخب هولندا، على ثنائي دوري «روشن» من جديد، حيث استدعى سامرفيل جناح الهلال، إضافة إلى زميله تيجاني رايندرز لاعب وسط القادسية، حيث سيلعب منتخب هولندا ضد منتخبي اليونان وألمانيا.

واستدعى منتخب إسكتلندا من جديد مدافعه الدولي جاك هندري، لاعب فريق الاتفاق، وذلك للمشاركة في مباراتي دوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع أمام فريقي مقدونيا الشمالية وسويسرا، كما انضم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب فريق الهلال إلى تشكيلة منتخب بلاده صربيا، لمواجهة منتخبي ألمانيا واليونان.

كما احتفى نادي نيوم عبر حسابه الرسمي بموقع «إكس» باستدعاء لاعبه جورجيوس ماسوراس إلى قائمة منتخب بلاده اليونان، من أجل مواجهة منتخبي هولندا وصربيا في البطولة ذاتها.

وضم منتخب سلوفاكيا، أوندريج دودا، لاعب الاتفاق، من أجل المشاركة في مباريات دوري الأمم أمام جزر ألفارو ثم كازاخستان، إضافة إلى زميله لوكاس هيراسلين لاعب فريق الفتح أيضًا.

في المقابل، أعلن منتخب أرمينيا في بيان رسمي غياب إدوارد سبيرتسيان، لاعب فريق الأهلي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة ستمنعه من المشاركة مع المنتخب في فترة التوقف الجارية، كما سيغيب أيضًا مارسين بولكا، لاعب فريق نيوم، عن المشاركة مع منتخب بلاده بولندا بسبب إصابته.

هذا وأعلن زين الدين زيدان قائمة منتخب فرنسا أيضًا لمواجهة إيطاليا ثم تركيا، لكن دون أن يوجد فيها أي لاعب من دوري «روشن»، حيث شهدت القائمة غياب ثيو هيرنانديز مدافع الهلال.