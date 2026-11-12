المرة الأولى.. إيرادات التنس تتجاوز الـ100 مليون

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، الخميس، أن اتفاقيات الشراكة الرئيسة ارتفعت بنسبة ​49 في المئة خلال 2026، متجاوزة حاجز الـ 100 مليون دولار، للمرة الأولى، في وقت يواصل فيه الاتحاد توسيع نشاطه التجاري عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الرعاية الجديدة.

ويُعد هذا النمو تتويجًا لفترة ‌من الزخم ‌التجاري المتواصل تحت قيادة ‌أندريا ⁠جاودينزي، رئيس ​الاتحاد، ​الذي أعيد ⁠انتخابه فبراير الماضي، حتى 2028، وذلك بعد إعلان شراكة جديدة مع بنك يوليوس باير السويسري.

وأوضح الاتحاد أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا باتفاقيات جديدة مع شركة الاستثمار إي.كيو.تي، ⁠وعلامة الأحذية الرياضية كيه-سويس، إلى جانب ‌زيادة استثمارات الشركاء ‌الحاليين، ما رفع إيرادات ​الشراكات الرئيسة إلى أكثر ‌من ثلاثة أمثال مستواها المسجل في 2022.

وقال دانييلي سانو، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد: «يمتد أثر هذا النجاح إلى مختلف مكونات الجولة، فعدد من شراكاتنا الرئيسة ‌يتضمن حقوقًا مرتبطة ببطولات المحترفين، كما أن أكثر من 70 في ⁠المئة ⁠من إيرادات الشراكات يعاد توجيهها إلى البطولات مقابل الحقوق والأنشطة الترويجية التي توفرها لشركائنا».

واختار اتحاد التنس أخيرًا، بنك يوليوس باير، ليصبح أول شريك رسمي له في مجال إدارة الثروات، وأول شريك رسمي لبرنامج مدربي اتحاد المحترفين، الذي يقدم الدعم حاليًا لنحو 230 مدربًا.

وتشمل الاتفاقية حقوقًا ​وأنشطة ترويجية في ​خمس بطولات تابعة للاتحاد موزعة على ثلاث قارات، بدءًا من 2027.