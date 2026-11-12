«NBA».. ويمبانياما يقود سبيرز إلى الفوز العاشر تواليا

قاد الفرنسي فيكتور ويمبانياما، لاعب فريق سان أنتونيو سبيرز الأمريكي الأول لكرة السلة، زملاءه لقلب تأخرهم بـ22 نقطة، إلى فوز أمام مضيفه شيكاغو بولز، بنتيجة 124ـ119، محققًا فوزه العاشر تواليًا في دوري «NBA» للمحترفين، ومواصلًا الضغط على لوس أنجليس ليكرز متصدر الدوري.

وقال ويمبانياما في تصريحات صحافية، بعد الفوز: «لم ننجح في إيقافهم، تركناهم يكتسبون الإيقاع، ثم كانت مباراة مختلفة تمامًا في الشوط الثاني، عدنا إلى طبيعتنا».

وسجل ويمبانياما 32 نقطة، لكن سان أنتونيو اضطر إلى العودة من تأخر بـ22 نقطة في الشوط الأول، أمام بولز المتواضع، الذي خسر للمرة الثامنة تواليًا.

وكانت نقاط شيكاغو الـ41 في الربع الأول الأكثر التي استقبلها سبيرز في فترة افتتاحية الموسم الجاري.

وحد بولز من تأثير ويمبانياما في البداية، لكنه لم يتمكن من الاستمرار، وأنهى المباراة بدقة تصويب عالية بلغت 13 من 18، مع تسع متابعات، وسرقتين، وخمس تصديات، ومحا سبيرز تأخرًا بـ14 نقطة عند الاستراحة في أول أربع دقائق من الربع الثالث.

وعاد سان أنتونيو إلى التعادل 73ـ73، ثم حسم الفوز بفضل ويمبانياما المتعملق في نهاية المباراة، بتصدٍ ناجح أعقبه سلة من خلف القوس، بمساعدة ديلان هاربر، صاحب الـ«18 نقطة و6 متابعات و10 تمريرات».