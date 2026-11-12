قبل المونديال.. «رادسون بلو» يحتضن «أخضر 17»

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، عند الـ 05:00 مساء الخميس آخر مواجهاته التجريبية أمام كوستاريكا، في منتجع «فندق سلوى»، ضمن برنامج الإعداد قبل انطلاقة نهائيات كأس العالم في الدوحة العاصمة القطرية من 19 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر.

وكشف لـ«الرياضية» مصدر خاص، عن أن بعثة المنتخب السعودي ستغادر عقب نهاية المواجهة التجريبية إلى الدوحة، على أن تستقر في فندق «رادسون بلو» حتى نهاية المشوار المونديالي.

وبيّن المصدر، أن أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب، سيخضع اللاعبين لتدريبات مسائية بشكل منتظم يوميًا، لحين موعد المواجهة الافتتاحية أمام الأوروجواي، الخميس، بعد المقبل.

يذكر أن الأخضر، يأتي ضمن المجموعة الرابعة في المونديال إلى جانبه منتخبات فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.