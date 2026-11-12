3 مراحل تجهز ملعب أرامكو ..والبداية من الرفاع

اتفقت إدارة نادي القادسية مع نظيرتها في ملعب أرامكو الجديد على فتح مدرجاته جزئيًا في طاقة استيعابية تبلغ ثمانية آلاف متفرج فقط خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر، أن المواجهة المرجح أن يحتضنها الملعب في 27 نوفمبر الجاري بدلا من ملعب الاتفاق، تأتي ضمن خطة تشغيلية متدرجة تختبر جاهزية الملعب ومرافقه.

وأوضح المصدر أن الخطة التجريبية تشمل ثلاث مباريات متتالية على أرضية الملعب الجديد في مدينة الخبر، يستهلها القادسية بخوض مواجهة تجريبية أمام نظيره الرفاع البحريني 18 نوفمبر الجاري دون حضور جماهيري.

ويحتضن الملعب أول مباراة رسمية بين القادسية تحت 21 عامًا ونظيره الهلال الإثنين 23 نوفمبر، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري «جوي» للنخبة، قبل أن يستضيف الفريق الأول للقادسية منافسه الفيحاء، الجمعة، الموافق 27 من الشهر ذاته في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي بحضور ثمانية آلاف مشجع.

وتهدف هذه الخطوات المتدرجة إلى الوقوف على كفاءة البوابات الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وانسيابية دخول وخروج الجماهير، تمهيدًا لرفع السعة الاستيعابية تدريجيًا خلال الاستحقاقات المقبلة.

ويُعد ملعب أرامكو، الواقع في مدينة الخبر، تحفة معمارية حديثة تمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية الكاملة نحو 47 ألف متفرج.

واستُوحي تصميم الملعب من الدوامات المائية في الخليج العربي، كما جُهّز بأنظمة تبريد متطورة وتقنيات إضاءة وصوت حديثة، ليكون المعقل الرئيس لنادي القادسية، وأحد أبرز الملاعب المرشحة لاستضافة منافسات كأس آسيا 2027 ونهائيات كأس العالم 2034.