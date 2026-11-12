قبل الأخضر.. 10 محليين وبصمة كورية من «البوندسليجا»

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الجمعة، منتخبًا كوريًا تمزج قائمته بين لاعبي الخبرة والعناصر الشابة، من اللاعبين المحليين، والنجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية.

وكان الإسباني روبرت مورينو، مدرب المنتخب الكوري، قد أعلن قائمته في 29 أكتوبر الماضي، واستدعى 10 لاعبين من الدوري المحلي، يتوزعون على 6 أندية كورية، وعلى رأسهم لي دونج جيونج مهاجم أولسان، الذي أتم 26 مساهمة تهديفية في 34 مشاركة في الدوري الكوري بموسمه الجاري.

وشارك جيونج، البالغ من العمر 29 عامًا، في 5 مباريات دولية مع منتخب بلاده خلال العام 2026، وسجل هدفيْن في تجريبيتيْن أمام السلفادور والإكوادور، كما كان في قائمة المنتخب التي خاضت غمار نهائيات كأس العالم في شهر يونيو الماضي، إلا أنه اكتفى بالجلوس على الدكة.

ومن المتوقع أن يحصل 3 لاعبين على فرصة المشاركة دوليًا للمرة الأولى، في نافذة نوفمبر، وهم سون جيونج بيوم، لاعب وسط نادي سول البالغ من العمر 19 عامًا، وشين مين ها، قلب دفاع نادي جانجوون وابن الـ 21 عامًا، بالإضافة إلى كيم جي سو، قلب دفاع برينتفورد الإنجليزي، والبالغ من العمر 21 عامًا.

ومن المرجح أن يعوّل المدرب مورينو بشكل أكبر على اللاعبين الناشطين في الدوريات الخارجية، والبالغ عددهم 16 لاعبًا في القائمة الحالية، وعلى رأسهم سون هيونج مين، الهداف التاريخي للمنتخب الكوري، ولاعب نادي لوس أنجليس الأمريكي، كما استدعى مورينو 3 لاعبين من دوريات آسيوية، و12 لاعبًا من الدوريات الأوروبية.

وتضم قائمة مورينو 7 لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، مع بصمة مؤثرة من «البوندسليجا» الألمانية، عبر 5 لاعبين يملكون تجربة دولية طويلة، مع مجموع 342 مباراة دولية في ما بينهم.

ويُعد لي جاي سونج، صانع ألعاب ماينتس الألماني، صاحب التجربة الدولية الأطول في القائمة الحالية، بعد سون، إذ مثّل المنتخب الكوري في 110 مباريات دولية منذ 2015، وشارك في نهائيات كأس آسيا 2019 و2024، وفي النسخ الـ 3 الأخيرة من نهائيات كأس العالم، كما أنه لعب 159 مباراة في الدوري الألماني، و7 مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعوّل مورينو في الخط الخلفي على خبرة لاعبه كيم مين جاي، قلب دفاع بايرن ميونيخ الألماني، والذي لعب 85 مباراة دولية منذ 2017، علمًا أنه وصل قبل أيام إلى 50 مباراة في مسابقات الأندية الأوروبية القارية المختلفة، وبواقع 42 مباراة في دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ ونابولي، و8 مباريات مع فنربخشة بين الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

ويُعد لي كانج إن أحد أبرز عناصر القائمة الكورية، فلاعب أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 25 عامًا طبع بصمته على 11 هدفًا دوليًا، كما أنه اللاعب الكوري الأعلى قيمة سوقية، مع ارتفاع قيمته إلى 35 مليون يورو في شهر أكتوبر الماضي، علمًا أن مسيرته شهدت 122 مباراة في «الليجا» الإسبانية مع 3 أندية، و80 مباراة في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا، آخرها أمام ليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في الموسم الجاري.