المنتخب السعودي يتوج بطلا في لعبة FC 27

تُوّج المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا «WAFF» للعبة FC 27، بعد تفوقه على نظيره العراقي في المواجهة النهائية، ليحصد اللقب الإقليمي، عقب مشوار ناجح في منافسات البطولة المنظمة في العقبة، المدينة الأردنية.

وحقق المنتخب السعودي، الذي مثّله اللاعبان أحمد مجاهد، ومساعد العيبان، انتصارين على نظيره العراقي بنتيجتي 8ـ0 و6ـ4، ليحسم اللقب لصالحه، فيما شهدت المواجهة الثالثة خسارته بنتيجة 3ـ4، دون أن يؤثر ذلك على تتويجه بالبطولة.

وجاء هذا الإنجاز بعد تجاوز المنتخب السعودي، نظيره اليمني في الدور نصف النهائي، ليضيف لقبًا جديدًا إلى سجل الرياضات الإلكترونية السعودية، ويواصل حضوره التنافسي على مستوى البطولات الإقليمية.