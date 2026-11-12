أمريكا تنسحب من كأس العالم

أبلغ الاتحاد الأمريكي لاعبي منتخب الناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم، بانسحابه من كأس ​العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في قطر، بسبب مخاوف أمنية.

وفي رسالة إلى اللاعبين، أكد الاتحاد الأمريكي أنه قرر إلغاء المعسكر الإعدادي للمنتخب والانسحاب من البطولة في ضوء الظروف الحالية، موضحًا أن القرار جاء على خلفية تحذير السفر من المستوى الثالث الصادر عن وزارة الخارجية بشأن قطر.

من جهته، أصدر «فيفا» بيانًا صحافيًا، الخميس، جاء فيه: «سيجري التعامل ‌مع الأمر وفقًا للوائح البطولة المعمول بها، كما أن تقييمات «فيفا» للوضع الأمني لم تتغير، ولم تطرأ أي مستجدات تؤثر على الظروف الأمنية المحيطة بالبطولة».

وأضاف البيان: «نتفهم أن قرار الاتحاد الأمريكي لكرة القدم جاء ‌استنادًا إلى تحذير السفر الأمريكي الساري حاليًا من المستوى الثالث».

وتابع «فيفا»: «تظل سلامة وأمن جميع المشاركين والجماهير أولوية قصوى بالنسبة لنا، وكما هو الحال في كافة بطولات وفعاليات «فيفا»، فإننا على تواصل مستمر مع الجهات المعنية، ونتطلع إلى انطلاق البطولة في قطر».

وتلعب البطولة، التي تضم 48 ⁠منتخبًا، خلال ⁠الفترة من 19 نوفمبر الجاري، حتى 13 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يبدأ المنتخب الأمريكي مشواره بمواجهة الجبل الأسود في 21 نوفمبر، قبل مواجهة تشيلي والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة.